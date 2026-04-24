В Красноярске две девушки на электросамокате травмировали ребенка (видео)

В Красноярске возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка в результате наезда электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Инцидент произошел 22 апреля на пр. Красноярский рабочий в Красноярске. Предварительно установлено, что две 16-летние девушки, передвигаясь вместе на одном электросамокате, наехали на 10-летнюю девочку, которая ждала автобус на остановке. Пострадавшая получила телесные повреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).
В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.