Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстанцам назвали признаки неиспользования земельных участков

Эти критерии позволяют оценить соответствие использования участков целевому назначению.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году правительство России утвердило перечень признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных участков. Соответствующий документ содержит критерии, позволяющие оценить соответствие использования участков целевому назначению.

Садовые, огородные и приусадебные участки не должны быть заросшими сорными растениями на 50% площади и более через год после проверки. Захламление или загрязнение отходами более 50% площади также является признаком неиспользования.

Для участков, предназначенных для строительства, признаком неиспользования является отсутствие построенного и оформленного здания или сооружения в течение пяти лет с момента оформления прав. Для индивидуального жилищного строительства срок увеличен до семи лет. Если здание уже построено, его необходимо содержать в надлежащем состоянии, иначе это будет считаться нарушением.

Напомним, в Казани цена за квадратный метр жилья превысила 203 тысячи рублей. Стоимость квартир продолжает расти и в других крупных городах Татарстана.