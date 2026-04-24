Татарстанцам назвали признаки неиспользования земельных участков

В 2025 году правительство России утвердило перечень признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных участков. Соответствующий документ содержит критерии, позволяющие оценить соответствие использования участков целевому назначению.
Садовые, огородные и приусадебные участки не должны быть заросшими сорными растениями на 50% площади и более через год после проверки. Захламление или загрязнение отходами более 50% площади также является признаком неиспользования.
Для участков, предназначенных для строительства, признаком неиспользования является отсутствие построенного и оформленного здания или сооружения в течение пяти лет с момента оформления прав. Для индивидуального жилищного строительства срок увеличен до семи лет. Если здание уже построено, его необходимо содержать в надлежащем состоянии, иначе это будет считаться нарушением.
