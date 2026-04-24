Жители Башкирии пенсии и детские пособия в апреле получат дважды

По данным ведомства, выплаты на детей, которые по стандартному графику должны были прийти до третьего мая, перечислят досрочно — 29 и 30 апреля. Это касается единых пособий на детей до 17 лет, выплат по беременности и по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособия на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву. Следующие начисления по обычному графику будут только в июне.