Жители Башкирии пенсии и детские пособия в апреле получат дважды

По данным ведомства, выплаты на детей, которые по стандартному графику должны были прийти до третьего мая, перечислят досрочно — 29 и 30 апреля. Это касается единых пособий на детей до 17 лет, выплат по беременности и по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособия на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву. Следующие начисления по обычному графику будут только в июне.
Майские длинные выходные внесли коррективы и в график пенсионных выплат. Тем, кто получает выплаты через банк с первого по четвертое число месяца, пенсию начислят до 30 апреля. Под досрочную выплату попадают все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Сроки могут отличаться только для тех, кто получает пенсию через почтовые отделения.
Напомним, в этому году майские «каникулы» будут короче. Праздник весны и труда 1 Мая выпадает на пятницу. Работники, у которых классическая «пятидневка», отдыхают 1, 2 и 3 мая, у кого «шестидневка» — 1 и 3 мая. Последний рабочий день апреля, 30-е, будет коротким. Следующие майские выходные ожидаются с 9 по 11 мая (с субботы по понедельник) по случаю Дня Победы. Кроме того, нерабочим праздничным днем объявлено 27 мая — в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.