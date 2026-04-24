В Бурятии лавина накрыла четверых туристов на горе Мунку-Сардык

На горе Мунку-Сардык произошел сход лавины и под снегом находятся четыре человека. Сейчас на место ЧП выдвинулась группа спасателей из 15 человек. Ранее на этой же вершине уже происходила трагедия с гибелью туристов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В горах Республики Бурятия произошел сход снежной лавины, под которой, по предварительным данным, оказались четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Сообщение о происшествии на перевале «26-го партийного съезда» горы Мунку-Сардык поступило к спасателям от оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда. Информация о нахождении людей под снежной массой была получена от очевидцев, личности туристов устанавливаются.

В региональном управлении МЧС уточнили, что на поисково-спасательные работы направлена группировка сил, в которую вошли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Ранее на этой же горе погибли трое туристов из Красноярска.