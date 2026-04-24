В Бурятии лавина накрыла четверых туристов на горе Мунку-Сардык

Сообщение о происшествии на перевале «26-го партийного съезда» горы Мунку-Сардык поступило к спасателям от оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда. Информация о нахождении людей под снежной массой была получена от очевидцев, личности туристов устанавливаются.
В региональном управлении МЧС уточнили, что на поисково-спасательные работы направлена группировка сил, в которую вошли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Ранее на этой же горе погибли трое туристов из Красноярска.