267 кг рыбы и 6 кг икры без маркировки нашли в продаже в Новочеркасске

Нелегальную рыбу и икру выявили в шести торговых точках Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

В шести торговых точках Новочеркасска нашли партии рыбы и икры без маркировки и ветеринарных документов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области сообщает «Город N».

— Среди изъятого — 113 кг свежей рыбы (толстолобик, канадский сом, карась серебряный и сельдь), 148 кг пищевой рыбной продукции, включая замороженную рыбу, а также 6 кг лососевой и икры сазана, — говорится в публикации.

Проверку провели в рамках операции «Путина-2026». В инспекции участвовали сотрудники отделов экономической безопасности и противодействия коррупции, специалисты Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ветеринарной службы.

