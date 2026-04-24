Красноярцев приглашают на бесплатный показ документального фильма о художнике Валерии Кудринском и встречу с режиссером

29 апреля, в среду, в 19:00 в кинотеатре «Дом кино» (пр. Мира, 88) пройдет творческая встреча с Марией Красноперовой, красноярским режиссером и автором документального фильма «Мастерская» — трогательной картины о художнике Валерии Кудринском.
Мастерская — это место, в котором оживает не только творчество через воображение мастера, но и обитает его душа. Пространство, в котором Валерий Иннокентьевич создает, переживает личные эмоции через письмо на холсте, является свидетелем быта и творчества живописца.
Валерий Кудринский — один из ведущих современных красноярских мастеров акварели и один из первых выдающихся выпускников Красноярского художественного училища имени В. И. Сурикова 1960-х гг. Он много сделал для продвижения изобразительного искусства Красноярского края в России и за рубежом, был организатором и участником многих выставочных проектов во Франции, Германии, Голландии и других странах.
В документальном фильме Марии Красноперовой зрители смогут увидеть последние месяцы жизни Валерия Кудринского, продолжателя традиции отечественного лирического пейзажа. Мария запечатлела встречи Кудринского со студентами-акварелистами Красноярского института искусств. Валерий Иннокентьевич ведет с ними беседу, отвечает на вопросы, щедро делится своим опытом, знакомит с коллекцией альбомов и книг.
Вход бесплатный, необходима регистрация до 28 апреля.