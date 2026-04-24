Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Веселые гондурасики»: в Красноярске нашли сайты с несуществующими семенами

В Красноярске выявили сайты с продажей семян несуществующих сортов.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю выявило два интернет-магазина с продажей семян сортов, не включенных в государственный реестр. Об этом сообщают Gornovosti. Специалисты проверили 5890 партий семян, из них 998 реализовывались с нарушениями. Это около 17% от общего числа. На сайтах «Успех» и «Сибирский садовод» предприниматели предлагали семена овощей и саженцы плодовых культур с недостоверной информацией о сортах.

В продаже встречались несуществующие сорта с названиями: «1000 чертей», «обхрустишься», «белокурый лейтенант», «ручей фиолетовой собаки» и «веселые гондурасики». Предпринимателям объявили предостережения.