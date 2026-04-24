«Веселые гондурасики»: в Красноярске нашли сайты с несуществующими семенами

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю выявило два интернет-магазина с продажей семян сортов, не включенных в государственный реестр. Об этом сообщают Gornovosti. Специалисты проверили 5890 партий семян, из них 998 реализовывались с нарушениями. Это около 17% от общего числа. На сайтах «Успех» и «Сибирский садовод» предприниматели предлагали семена овощей и саженцы плодовых культур с недостоверной информацией о сортах.