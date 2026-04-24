Потеплением до +18° порадуют воронежцев последние апрельские выходные

Прогнозом погоды в Воронеже и области на последние выходные апреля поделились синоптики регионального Гидрометцентра.
В субботу, 25 апреля, будет облачно с прояснениями. В столице Черноземья ночью температура воздуха составит от 0° до +2°, днём — до +10°… +12°. Без осадков. По области также будет сухо. В тёмное время суток столбики термометров покажут от −1° до +4°, в светлое — от +9° до +14°.
В воскресенье, 26 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. В областном центре пройдёт небольшой дождь. В ночные часы будет +5°… +7°. Днём воздух прогреется до +15°… +17°. По области местами также пройдут осадки в виде дождя. В тёмное время суток температура воздуха составит +2°… +7°, в светлое — от +13° до +18°.