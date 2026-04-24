Школьники из Самары и Ульяновска посетили Волгоград

Во время урока‑экскурсии ребята познакомились с историей Сталинградской битвы. Они узнали о ее важнейших этапах, ключевых участках обороны города и услышали истории о подвигах выдающихся полководцев и простых солдат. Также дети увидели исторические документы и фотографии, солдатское обмундирование, личные вещи и трогательные письма фронтовиков. Кроме того, они посетили экспозицию оружия и военной техники времен Великой Отечественной. На память об экскурсии каждый участник получил сувениры и карты города‑героя и районов области.