Школьники из Самары и Ульяновска посетили Волгоград

Во время урока‑экскурсии ребята познакомились с историей Сталинградской битвы.

Источник: Национальные проекты России

Около 350 школьников из Самары и Ульяновска побывали в Волгограде в ходе однодневных экскурсионных туров «Яркие выходные в Приволжье» и проекта «Вагон знаний». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области».

Во время урока‑экскурсии ребята познакомились с историей Сталинградской битвы. Они узнали о ее важнейших этапах, ключевых участках обороны города и услышали истории о подвигах выдающихся полководцев и простых солдат. Также дети увидели исторические документы и фотографии, солдатское обмундирование, личные вещи и трогательные письма фронтовиков. Кроме того, они посетили экспозицию оружия и военной техники времен Великой Отечественной. На память об экскурсии каждый участник получил сувениры и карты города‑героя и районов области.

В ходе однодневного тура участники посетили ключевые достопримечательности исторического центра Волгограда: Аллею Героев, Площадь Павших Борцов, музей‑панораму «Сталинградская битва» и легендарный «Бронекатер БК‑31». Кроме того, школьники поднялись на главную высоту России — Мамаев курган.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.