«Ловител» пустил других провайдеров в дома ПИК после претензий ФАС

Провайдер домашнего интернета Lovit определил порядок «недискриминационного доступа» к инфраструктуре в домах строительной компании ПИК для других операторов связи. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Документ, где изложен порядок доступа к кабельной канализации, размещен на сайте «Ловител» (Lovit — это бренд и публичное название интернет-провайдера, а ООО «Ловител» — это его юридическое лицо).
«Документ устанавливает недискриминационные условия размещения другими операторами связи своих сетей на инфраструктуре “Ловител” за экономически обоснованную плату», — сказано в сообщении ФАС.
Доступ в кабельную канализацию «Ловител» позволит операторам разработать проекты монтажа сетей связи в домах ПИК и направить их на рассмотрение управляющим компаниям, для жильцов это означает расширение выбора операторов связи, объяснила ФАС.
«При этом служба продолжит контроль за действиями группы ПИК по предоставлению недискриминационных условий доступа к инфраструктуре связи», — добавили там.
Ранее ФАС заподозрила ПИК в монополизации доступа к интернету в своих ЖК. Ведомство провело проверку «в связи с жалобами и информацией СМИ об ограничении доступа к услугам провайдеров для граждан, проживающих в жилых комплексах» застройщика, и пришло к выводу, что жильцы домов группы ПИК в четырех регионах (Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти) могут подключиться только к Lovit.
Против группы лиц ПИК было заведено антимонопольное дело. Служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство, ее вместе с оператором Lovit и управляющими компаниями в ЖК Москвы, Подмосковья и Петербурга обязали обеспечить доступ в дома другим интернет-провайдерам.
Затем в управляющие компании ПИК поступило 330 запросов операторов на размещение сетей в домах группы. Были проведены совместные осмотры общего имущества, операторам предоставлена техническая документация, сообщила ФАС.
ПИК отвергла обвинения о препятствовании в доступе интернет-провайдерам в жилые комплексы. «В жилых кварталах ПИК работает как минимум 20 интернет-провайдеров, при этом в некоторых кварталах провайдер Lovit не представлен», — заявил застройщик.
ПИК занял первое место в рейтинге девелоперов по объемам строительства жилья в Москве, который в июле 2025 года составил «РБК Недвижимость» на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства. На тот момент группа компаний возводила в столице 64 жилых дома общей площадью 2,2 млн кв. м, ее проекты заняли 12,4% в общем объеме возводимых в столице новостроек. Доля группы на рынке в России на середину 2025 года составила 3,65%, в ее активе было чуть менее 4,3 млн кв. м жилья.