Около 200 сотрудников КрасЖД выйдут на субботник на Детской железной дороге Красноярска

Трудовой субботник 25 апреля проведут сотрудники Красноярской магистрали на территории Детской железной дороги в Центральном парке Красноярска, который с 2023 года находится на реконструкции.
Около 200 железнодорожников ключевых подразделений КрасЖД, не занятых в производственном процессе, вручную проведут очистку балласта 1300 метров железнодорожного пути, уберут строительный мусор и приведут инфраструктуру и объекты малой магистрали в эстетическое состояние. Также они помоют и покрасят вагончики и локомотив поезда после зимней стоянки.
Напомним, Красноярская ДЖД — старейшая из ныне существующих в России. В 2026 году ей исполняется 90 лет. Это единственная в стране узкоколейная детская железная дорога (ширина колеи — 508 мм).
Все эти годы ДЖД является уникальным образовательным учреждением Красноярска, где школьники постигают азы железнодорожных профессий. Кольцевой маршрут детской магистрали охватывает всю территорию парка и является масштабным тренажером для освоения железнодорожных специальностей, в том числе — профессии машиниста.
В настоящее время КрасЖД ведет строительство нового учебного корпуса Детской железной дороги на территории парка, примыкающей к Историческому кварталу города. Здание будет выполнено в виде масштабной копии первого железнодорожного вокзала станции Красноярск, построенного в 1895 году.