Волгоградский нефтеперерабатывающий завод попал под санкции ЕС

Европейский союз ввел накануне, 23 апреля санкции против нескольких предприятий российской компании «Лукойл». В 20-м пакете в числе прочих — нефтеперерабатывающий завод, работающий на территории Волгоградской области.
Предприятие расположено в Красноармейском районе областного центра. Датой рождения Сталинградского НПЗ считается 21 декабря 1957 года. С 1993 года «Лукойл-Волгограднефтепереработка» является дочерней организацией ПАО «Лукойл».
Для компании «Лукойл» включение ее дочерних предприятий в санкционный список грозит заморозкой финансовых активов на территории стран Евросоюза. Однако в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, сообщает РИА Новости.
Ранее Япония вводила санкции против другого волгоградского предприятия.