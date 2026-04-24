Визовый центр Японии в Москве ужесточил проверку документов

Визовый центр Японии в Москве, открывшийся в феврале этого года, ужесточил прием и проверку документов, что «заметно контрастирует с прежними, более лояльными правилами посольства Японии», сообщила пресс-служба АТОР со ссылкой на различных туроператоров.
«Это ведет к перезаписям, запросу новых справок, увеличению срока рассмотрения заявок и очень нервирует туристов», — сказано в сообщении.
Туроператор ITM group отмечает, что именно лояльная визовая процедура долгое время оставалась одним из ключевых драйверов спроса на туры в Японию. В 2025 году посольство даже при пиковых нагрузках демонстрировало четкую и слаженную работу. Теперь, по словам экспертов компании, процедура стала излишне «забюрократизированной» — ВЦ Японии требует, чтобы у каждого члена семьи, планировавшего путешествие, имелись полные копии всех финансовых и личных документов, включая подтверждение родства.
«Если раньше приложить спонсорское письмо к документам спонсируемого было достаточно, если спонсор и спонсируемый летят вместе, то теперь нужно к документам спонсируемого прикладывать копии всех документов спонсора», — заявили в Corona Travel.
Поток туристов из России в Японию в прошлом году вырос на 96,3% (число достигло 194,9 тыс.) и даже при отсутствии прямых рейсов обновил исторический рекорд, поставленный в 2019-м. Россия в 2025 году замкнула двадцатку лидеров ключевых въездных рынков Японии, «и по динамике прироста ей нет равных», указывала АТОР.
АТОР отмечает, что самое сильное расхождение с прежней практикой наблюдается в процедуре исправления ошибок в документах. Если в консульском отделе посольства ранее замечания озвучивались единым списком и правки можно было внести оперативно, то теперь внесение изменений превращается в многоэтапный «пинг-понг».
В ITM group подтвердили, что после получения замечаний, возможности внести коррективы в короткие сроки нет. Для этого требуется заново записываться на подачу через электронную очередь, что затягивает процесс.
Туроператоры отмечают, что основной массив возвратов приходится на визовые анкеты, программу пребывания и фотографии. Самой частой причиной для дополнительных запросов является стремление исключить номинальный статус заявителя и фиктивное трудоустройство.
При этом участники рынка отмечают, что столь тщательная проверка не была характера при подаче документов еще в феврале и марте этого года.
В случае если пакет документов подготовлен корректно и не требует исправлений, а также не попадает под дополнительную проверку в посольстве, то стандартный срок обработки составляет 5−6 рабочих дней. Однако, по оценкам ITM group, при необходимости возврата и переоформления документов сроки увеличиваются до трех недель.
В начале апреля сообщалось, что правительство Японии ужесточает процедуру проверки получения вида на жительство для иностранных сотрудников корпораций, приезжающих в страну. Помимо этого, страна ужесточила правила получения гражданства, увеличив минимальный срок проживания в стране до десяти лет.