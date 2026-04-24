22 млрд рублей составил ущерб от инфекций в Нижегородской области за год

В Нижегородской области ежегодно делают более 2,5 млн прививок. Благодаря этому в регионе давно не регистрируются такие заболевания, как дифтерия и полиомиелит, а случаи кори и краснухи остаются единичными. Врачи советуют регулярно проверять прививочный статус и вовремя проходить ревакцинацию: профилактика по-прежнему обходится дешевле лечения.