22 млрд рублей составил ущерб от инфекций в Нижегородской области за год

Потери сопоставимы со строительством десятков поликлиник.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области подсчитали экономический ущерб от инфекционных заболеваний: по итогам 2025 года он достиг 22 млрд рублей, сообщает Роспотребнадзор Нижегородской области.

Урон сопоставим со строительством 26 поликлиник или более тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, которых хватило бы сразу для нескольких районов и городов региона.

По данным ведомства, на долю вакциноуправляемых инфекций — таких как корь, коклюш, краснуха и гепатит В — пришлось лишь 22,7 млн рублей.

Эксперты напоминают: инфекционные болезни возникают из-за воздействия патогенных микроорганизмов и легко передаются от человека к человеку. Самым надежным способом защиты остается вакцинация.

В Нижегородской области ежегодно делают более 2,5 млн прививок. Благодаря этому в регионе давно не регистрируются такие заболевания, как дифтерия и полиомиелит, а случаи кори и краснухи остаются единичными. Врачи советуют регулярно проверять прививочный статус и вовремя проходить ревакцинацию: профилактика по-прежнему обходится дешевле лечения.