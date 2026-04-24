В Татарстане с 25 апреля по 5 июня начнется операция «Нерест». В этот период будет полностью запрещено промышленное рыболовство в водоемах. Об этом сообщили в Госкомитете республики по биоресурсам.
Любителям рыбалки разрешат использовать только одну поплавочную или донную удочку с берега и не более двух крючков. За первый квартал текущего года инспекторы комитета выявили 221 административное правонарушение, возбудили семь уголовных дел и изъяли 1 453 запрещенных орудия лова, что на 638 единиц превышает показатели прошлого года.
Заместитель председателя Госкомитета Рамиль Шарафутдинов отметил, что ежегодно ведомство устанавливает более 400 тысяч искусственных гнезд в водоемах. Спикер призвал районы продолжить эту работу. Всем муниципалитетам рекомендовано осуществлять еженедельный мониторинг проводимых работ и предоставлять отчеты о ходе их выполнения.
На днях в Татарстане из-за паводка были подтопленными мост и две дороги. Также большая вода пришла на набережную поселка Красный Ключ.