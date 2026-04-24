В Татарстане с 25 апреля по 5 июня начнется операция «Нерест»

Любителям рыбалки разрешат использовать только одну поплавочную или донную удочку с берега и не более двух крючков. За первый квартал текущего года инспекторы комитета выявили 221 административное правонарушение, возбудили семь уголовных дел и изъяли 1 453 запрещенных орудия лова, что на 638 единиц превышает показатели прошлого года.