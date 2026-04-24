В школе № 6 в Сысерти Свердловской области прошел квест по химии

Квест по химии «Дело № Тритий. Совершенно секретно» состоялся 11 апреля в школе № 6 города Сысерти Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Сысертского городского округа.
Сюжет игры развернулся вокруг таинственного происшествия в химической лаборатории. Чтобы найти виновного, участники провели серию экспертиз в 10 лабораториях: исследовали отпечаток ботинка с кусочками мраморной крошки, металлические следы на стакане, лоскут от халата с каплей сливок, а также провели пробы воды. С помощью оборудования, цифровых датчиков, реактивов и химических опытов большинство команд пришло к выводу, что виновником оказался дворник. По итогам квеста первое место заняла команда школы № 18, второе — школы № 6. Бронзовыми призерами стала команда школы № 3 поселка Двуреченска.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.