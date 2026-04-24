Учащиеся нижегородского лицея прошли в финал Турнира Знание. Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей

Команда «Ни. Грек» из лицея № 165 Нижнего Новгорода прошла в финал Турнира Знание. Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».
В очном финале турнира (6+), который состоится 15 мая в Москве, примет участие 91 команда из 89 регионов России, а также из Абхазии и Белоруссии.
Региональный этап Знание. Игра проходил согласно расписанию по федеральным округам. В рамках соревновательного дня Приволжского федерального округа приняли участие более 1300 школьников и студентов колледжей.
По результатам финальной игры Турнира будут награждены 10 команд: один абсолютный победитель состязания и девять призеров. Все они получат ценные подарки от партнеров события.
Турнир Знание. Игра входит в перечень мероприятий Минпросвещения России, ежегодно рекомендуемых к реализации в рамках календарного плана воспитательной работы.
Справка.
«Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 180 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.