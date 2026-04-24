Самарцы требуют вернуть отопление

Жители Самарской области просят у губернатора вернуть отопление в дома.

Источник: Комсомольская правда

Под постами во «ВКонтакте» губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева появилось большое количество сообщений с просьбой вернуть отопление в дома из-за похолодания. Однако администрация Самары, Тольятти, Волжского района и другие сообщают, что возобновление отопительного сезона не планируется.

«Повторный запуск котельных после полной остановки — это не мгновенное включение, а особый технологический процесс, требующий подготовки: поэтапное заполнение системы, перенастройка автоматики и, самое главное, время. С учетом благоприятного прогноза погоды до конца недели возобновление отопительного сезона не планируется. При выявлении отклонений от нормативных требований будут приняты соответствующие меры», — рассказали в администрации Волжского района.

Жители региона с этим решением не согласны и считают, что решение об отключении было преждевременным.