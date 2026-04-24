В Прикамье под угрозу исчезновения попали домовые воробьи и грачи

Воробьи, грачи и ласточки попали под угрозу исчезновения в Пермском крае, сообщает ИА «Текст».
Биологическое разнообразие в крупных городах Прикамья сокращается. В Перми значительно уменьшилось число насекомых-опылителей. Из растений практически исчезают первоцветы и орхидные. Как пояснил доцент кафедры биологии и географии ПГГПУ Николай Четанов, причины разные: растения уничтожают из-за бесконтрольного сбора, опылители гибнут из-за кошения газонов, а птицы лишаются мест для гнездования. В новостройках нет ниш для воробьёв, а сокращение распахиваемых земель уменьшило кормовую базу для грачей.
Если численность продолжит снижаться, виды могут попасть в Приложение Красной книги Пермского края. Туда уже занесли шмеля плодового и других опылителей. Учёный подчеркнул, что учёты необходимы, чтобы следить за ситуацией и не допустить исчезновения, как случилось со странствующим голубем в США.
