«Поезд Победы» прибыл в Красноярский край

Впервые за несколько десятилетий на канском вокзале прозвучал легендарный гудок паровоза. Дети и взрослые смогли побывать в кабине паровоза и услышать рассказ машинистов о том, как эти мощные машины помогали фронту в годы Великой Отечественной войны.