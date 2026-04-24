«Поезд Победы» прибыл в Красноярский край

В Канск прибыл «Поезд Победы» — состав, украшенный знамёнами Красной Армии, встретили на вокзале самого крупного промышленного города на востоке Красноярского края. Об этом сообщили в КрасЖД.
Впервые за несколько десятилетий на канском вокзале прозвучал легендарный гудок паровоза. Дети и взрослые смогли побывать в кабине паровоза и услышать рассказ машинистов о том, как эти мощные машины помогали фронту в годы Великой Отечественной войны.
Для жителей Канска артисты фронтовой агитбригады привезли специальную программу в честь 81-й годовщины Победы. Выступления зрители поддерживали аплодисментами, улыбками и слезами.
«Поезд Победы» продолжает путь по станциям Красноярского края. Следующие точки победного маршрута — Назарово и Ачинск. Жителей этих городов ждут 29 апреля.
Напомним, в Красноярск «Поезд Победы» приедет 4 мая.