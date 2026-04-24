Бронзовому студенту на острове Канта повязали шарф «Балтики», через три часа он пропал

Бронзовому студенту Михаилу на острове Канта повязали шарф «Балтики», через три часа он пропал. Случилось это 23 апреля в день матча «Балтика» — «Ахмат». Историю рассказал 24 апреля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» директор «Острова Канта» Григорий Хуциев.
— Я слежу за «Балтикой». Более того, вчера утром собственными руками, в день матча Балтики, повязал на шею Михаила шарф. Через три часа он пропал. Ну, на здоровье! Я еще один повяжу, в следующий день матча! — сказал о новой традиции гость эфира. — Я бы хотел, чтобы эта традиция была — в день матчей нашего любимого футбольного клуба Михаил сидит на набережной в шарфе.
Напомним, 23 апреля «Балтика» вничью сыграла с «Ахматом».