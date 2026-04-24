Бронзовому студенту на острове Канта повязали шарф «Балтики», через три часа он пропал

В день следующей игры памятник снова хотят украсить фирменным шарфом балтийцев.

Источник: Комсомольская правда

Бронзовому студенту Михаилу на острове Канта повязали шарф «Балтики», через три часа он пропал. Случилось это 23 апреля в день матча «Балтика» — «Ахмат». Историю рассказал 24 апреля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» директор «Острова Канта» Григорий Хуциев.

— Я слежу за «Балтикой». Более того, вчера утром собственными руками, в день матча Балтики, повязал на шею Михаила шарф. Через три часа он пропал. Ну, на здоровье! Я еще один повяжу, в следующий день матча! — сказал о новой традиции гость эфира. — Я бы хотел, чтобы эта традиция была — в день матчей нашего любимого футбольного клуба Михаил сидит на набережной в шарфе.

Напомним, 23 апреля «Балтика» вничью сыграла с «Ахматом».

Уже 27 апреля «Балтика» в Калининграде на «Ростех Арене» примет «Акрон».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше