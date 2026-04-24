Калининградец судится с руководством супермаркета, возле которого упал зимой

Калининградец подал в суд после того как упал и сломал ногу возле супермаркета на проспекте Победы. О предстоящем заседании сообщает пресс-служба областного суда.
Инцидент случился днем 7 февраля. 30-летний мужчина получил перелом бедренной кости со смещением в результате падения на наледи возле магазина. Дорожка у супермаркета не была обработана каким-либо реагентом либо песком, не была очищена.
Отмечается, что мужчина прошел длительное лечение и до сих пор в бедре носит металлический стержень, передвигаться возможет только на костылях. При этом на лечение и реабилитацию потрачено уже около 9 тысяч рублей.
Пострадавший надеется отсудить 800 тысяч рублей и средства, затраченные на лечение.