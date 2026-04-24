Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградец судится с руководством супермаркета, возле которого упал зимой

Мужчина надеется отсудить 800 тысяч рублей и возместить средства, затраченные на лечение.

Калининградец подал в суд после того как упал и сломал ногу возле супермаркета на проспекте Победы. О предстоящем заседании сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент случился днем 7 февраля. 30-летний мужчина получил перелом бедренной кости со смещением в результате падения на наледи возле магазина. Дорожка у супермаркета не была обработана каким-либо реагентом либо песком, не была очищена.

Отмечается, что мужчина прошел длительное лечение и до сих пор в бедре носит металлический стержень, передвигаться возможет только на костылях. При этом на лечение и реабилитацию потрачено уже около 9 тысяч рублей.

Пострадавший надеется отсудить 800 тысяч рублей и средства, затраченные на лечение.