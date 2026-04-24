В Бурятии лавина накрыла четырех туристов на горе Мунку-Сардык

18 апреля группа туристов из 15 человек прибыла в горы Бурятии и 20 апреля поднялась на вершину Мунку-Сардык, после чего начала спуск. Последняя связка из трех человек отстала и не вернулась в лагерь. Позднее тела туристов были обнаружены на склоне. У двух погибших женщин были зафиксированы ссадины на лице. Они могли получить ранения во время камнепада или падения с высоты, для установления точных причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.