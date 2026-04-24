В Краснодарском крае пройдут соревнования среди сварщиков

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» состоится 28−29 мая в Краснодарском крае. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в департаменте строительства региона.
Участникам предстоит пройти теоретическое тестирование на знание профессиональных стандартов, техники безопасности и технологий сварки. Также они выполнят практическое задание — сварочные работы по строго заданным параметрам. Оценивание будет проводиться по единым федеральным критериям с привлечением независимых экспертов. Победители и призеры регионального этапа получат дипломы и сертификаты участия, а также почетное право представлять Краснодарский край на федеральном этапе.
«Конкурс “Лучший по профессии” — это важный инструмент поддержки рабочих специальностей и повышения их престижа среди молодежи. Для Краснодарского края участие в проекте национального масштаба — возможность не только выявить талантливых специалистов, но и создать условия для их профессионального роста. Мы делаем все, чтобы конкурс прошел на высоком организационном уровне и стал площадкой для обмена лучшими практиками в сварочном производстве», — отметила заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Оксана Ковалева.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.