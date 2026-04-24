Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Красноярского края стали активнее покупать квартиры в новостройках в этом году

В Красноярском крае вырос спрос на ипотеку и новостройки в первом квартале 2026 года.

Спрос жителей Красноярского края на новостройки заметно вырос в первом квартале 2026 года. К такому выводу пришли специалисты краевого Росреестра, проанализировав статистику по ипотечным сделкам и договорам долевого строительства.

За три месяца в ведомство поступило 7 589 заявлений на регистрацию ипотеки. Это на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было подано 4 949 заявлений. Больше трех четвертей обращений (5 827) подали в электронном виде. При этом 56% заявлений прислали напрямую кредитные организации — такой формат экономит время заемщиков.

Договоров участия в долевом строительстве в этом году зарегистрировали 1 657, что на 23% больше прошлогоднего показателя (1 269).

