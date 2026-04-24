Жители Красноярского края стали активнее покупать квартиры в новостройках в этом году

Спрос жителей Красноярского края на новостройки заметно вырос в первом квартале 2026 года. К такому выводу пришли специалисты краевого Росреестра, проанализировав статистику по ипотечным сделкам и договорам долевого строительства.
За три месяца в ведомство поступило 7 589 заявлений на регистрацию ипотеки. Это на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было подано 4 949 заявлений. Больше трех четвертей обращений (5 827) подали в электронном виде. При этом 56% заявлений прислали напрямую кредитные организации — такой формат экономит время заемщиков.
Договоров участия в долевом строительстве в этом году зарегистрировали 1 657, что на 23% больше прошлогоднего показателя (1 269).
