В Санкт-Петербурге подвели итоги турнира по точным наукам среди школьников

В этом году победителями турнира стали семеро школьников из Муравленко, Омска, Тарко-Сале, Надыма, Тюмени и Санкт-Петербурга. Среди призеров — школьницы из Томска, занявшие третье и второе места в конкурсном направлении по нефтехимии среди 10−11 классов и 8−9 классов.
Ежегодно турнир «Умножая таланты» проводит компания «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города». Он является одним из крупнейших российских образовательных проектов в области науке, технологий и инжиниринга. Проект направлен на поиск и поддержку одаренной молодежи, в том числе из небольших городов и отдаленных регионов страны. В этом году он собрал более трех тысяч школьников.
«Я впервые участвовала в этом проекте. Я с моей командой создавала катализатор, который будет более функциональным и эффективным. Обязательно хочется приехать еще раз. Понравилось абсолютно все: и развлекательная программа, все экскурсии по вузам, по самому городу, а также работа с наставниками в лабораториях и самое главное — общение с единомышленниками», — поделилась эмоциями томская школьница Маргарита Андреева, занявшая третье место.
«Сегодня образование — не только в аудиториях, важно понимать, как все, что мы изучаем, работает в жизни. Турнир помогает школьникам увидеть эту закономерность: участники предлагают решения задач, тестируют свои расчеты и модели в рамках масштабных технологических проектов и получают обратную связь от опытных инженеров и преподавателей. Благодаря проекту подросткам легче определиться с профессией, вузом, колледжем или техникумом, где они хотят учиться, и начать работать в ведущих промышленных и научно-технических компаниях страны», — сказала Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций.
В финале участники из команд-победителей турнира решали, как спроектировать оптимальную траекторию скважины, делали прототип робота для очистки трубопровода, разрабатывали экспресс-метод определения серы в нефтепродуктах и собирали модель пневмосистемы.
«Я не ожидала, что наберу много баллов, поэтому очень удивилась и обрадовалась, узнав результаты. В нашей команде — трое моих друзей, которые уже знали и интересовались ранее искусственным интеллектом, нейросетями, а я первый раз прикоснулась к теме, и мне очень понравилось. Дальше я хочу развиваться в сфере математики и информатики, эти знания можно приложить в самых различных отраслях экономики», — прокомментировала Полина Попова, победительница турнира (город Омск).
Учителя, которые приехали вместе со своими воспитанниками из регионов, прошли программу повышения квалификации для педагогов. Она была посвящена профориентационным урокам. А школьники, помимо практической работы, посетили университет ИТМО и Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге, а также побывали на экскурсии по историческим местам города.
Пресс-релиз предоставлен пресс-службой программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».