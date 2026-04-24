Названы победители одного из крупнейших школьных турниров по точным наукам

Семь школьников из Муравленко, Омска, Тарко-Сале, Надыма, Тюмени и Санкт-Петербурга стали победителями одиннадцатого турнира по точным наукам «Умножая таланты». Среди призеров — школьник из Оренбурга, занявший третье место в конкурсном направлении по нефтехимии среди 10−11 классов. Мероприятие ежегодно проводит компания «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города».
Это один из крупнейших образовательных проектов в сфере науки, технологий и инжиниринга в России. Его цель не только популяризовать науку среди подрастающего поколения, но и найти, а также максимально поддержать одаренную молодежь, особенно из небольших городов и отдаленных регионов страны.
В этом году за победу боролись более трех тысяч школьников 8−11 классов из десяти регионов РФ. В финал прошли 76 ребят. В течение трех дней участники из команд-победителей решали, как спроектировать оптимальную траекторию скважины, делали прототип робота для очистки трубопровода, разрабатывали экспресс-метод определения серы в нефтепродуктах и собирали модель пневмосистемы.
«Я очень рад, что смог поучаствовать и выиграть в этом турнире, потому что для меня это один из один из первых крупных турниров, где я выезжаю за город и выигрываю. Я планирую поступать в вузы на направления, связанные с химией. Возможно, будущее могу связать с нефтехимией», — поделился Егор Лобов, призер турнира из Оренбурга.
«Я узнал много нового о нефтепродуктах, их добыче и переработке и получил очень полезный опыт, — сказал победитель турнира Ильдан Хаджеев из города Муравленко. — Кроме того, я научился работать в команде, распределять обязанности и продумывать этапы, впервые попробовал самостоятельно реализовать проект».
По словам школьника, их команде выпало найти нестандартные решения для быстрого и точного определения серы в нефтепродуктах. Пришлось потрудиться: искать информацию в интернете, советоваться с нефтяниками, проводить опыты и исследования в лаборатории. В результате увлеченные задачей подростки создали небольшие тест-полоски, которые демонстрируют достаточно точные результаты.
Жюри из экспертов компании и академических партнеров турнира оценило глубину проработки задач, оригинальность решений и потенциал их применения.
«Сегодня образование — не только в аудиториях, важно понимать, как все, что мы изучаем, работает в жизни. Турнир помогает школьникам увидеть эту закономерность: участники предлагают решения задач, тестируют свои расчеты и модели в рамках масштабных технологических проектов и получают обратную связь от опытных инженеров и преподавателей. Турнир охватывает сразу несколько профессиональных профилей, что дает школьникам возможность попробовать себя в разных ролях — от геолога до программиста. Это помогает найти свое призвание. Благодаря проекту подросткам легче определиться с профессией, вузом, колледжем или техникумом, где они хотят учиться, и начать работать в ведущих промышленных и научно технических компаниях страны», — отметила директор программы социальных инвестиций Ярина Сугакова.
Хватило времени и на экскурсии. Участники посетили университет ИТМО и Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге, побывали в исторических местах города. Сам же финал турнира прошел в галерее «Цифергауз» на острове Новая Голландия.
Учителя, которые приехали вместе с воспитанниками из регионов, прошли программу повышения квалификации для педагогов. Она была посвящена профориентационным урокам для школьников, а также включала семинары по использованию искусственного интеллекта для создания образовательных программ.
Пресс-релиз предоставлен пресс-службой программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».