Жительница Хабаровского края обвиняется в попытке теракта в Хабаровске

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело против 59 летней местной жительницы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело против 59 летней местной жительницы. Женщине предъявлены обвинения по ряду статей, связанных с террористической деятельностью, сообщает Прокуратура по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Обвиняемая являлась сторонницей террористического сообщества. Она прошла обучение по изготовлению зажигательных устройств и взрывчатых веществ, планируя применить полученные знания на стратегически важных объектах города.

Следствие также установило, что женщина склонила к участию в преступлении двух жителей Хабаровска. Её противоправные действия были остановлены сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

Обвиняемая частично признала свою вину в ходе предварительного следствия. Уголовное дело поступило на рассмотрение в 1 й Восточный окружной военный суд.

