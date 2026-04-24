Сотрудника соликамской торговой компании отправили в колонию за растрату 29 млн рублей

Как установило следствие, в 2013—2018 годах директор по продажам подписывал документы на поставку контрагентам термоусаживающихся трубок. Однако оплату за отгруженный товар на счета предприятия он не вносил, а расходовал на цели и нужды, не связанные с деятельностью ООО «Термоформ». Таким способом было реализовано заказчикам свыше 32 тонн продукции стоимостью более 29 млн руб.