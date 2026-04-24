В Самарском техническом вузе состоялся финал молодежного квиза «Поехали!»

На протяжении 157 игр школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования отвечали на вопросы о вкладе Самары в зарождение ракетно-космической отрасли России и роли куйбышевцев в подготовке полета Юрия Гагарина. Также они вспоминали знаменитых авиаконструкторов, значимые события и даты. В финале шесть лучших команд региона встретились для решающей интеллектуальной битвы. По итогам состязаний победителем стала команда Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной.