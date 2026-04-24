В Самарском техническом вузе состоялся финал молодежного квиза «Поехали!»

Финал молодежного квиза «Поехали!» прошел в Самарском государственном техническом университете в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Волжского района.
На протяжении 157 игр школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования отвечали на вопросы о вкладе Самары в зарождение ракетно-космической отрасли России и роли куйбышевцев в подготовке полета Юрия Гагарина. Также они вспоминали знаменитых авиаконструкторов, значимые события и даты. В финале шесть лучших команд региона встретились для решающей интеллектуальной битвы. По итогам состязаний победителем стала команда Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.