Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайские ученые обнаружили в лунном грунте два новых минерала

Источник: РБК

Китайские ученые обнаружили в лунном грунте, доставленном на Землю зондом «Чанъэ-5», два новых лунных минерала, сообщает Sichuan Online.

Новые соединения получили названия магниевый чанъэит и церистый чанъэит. Это второй и третий минералы, открытые китайскими исследователями, и седьмой и восьмой, найденные в лунном реголите в мире. Об обнаружении в лунных образцах фосфатного минерала под названием чанъэит китайские ученые впервые сообщили в сентябре 2022 года.

Магниевый чанъэит выявлен в базальтовых фрагментах лунного грунта, его кристаллы имеют размер от 2 до 30 микрометров. Цериевый чанъэит обнаружен как в образцах миссии «Чанъэ-5», так и в лунном метеорите, упавшем ранее в Китае; размер его кристаллов составляет от 3 до 15 микрометров.

Минералы относятся к категории редкоземельных фосфатов, не имеющим аналогов на Земле, и входят в группу минералов, встречающихся в лунных, марсианских и астероидных образцах. Оба были классифицированы и официально утверждены Комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации.

«Чанъэ-5» был отправлен на Луну в 2020 году. Он установил на поверхности спутника Земли флаг Китая и собрал почти 2 кг лунных пород и грунта.

В начале апреля текущего года замгендиректора «Роскосмоса» Борис Глазков в эфире Радио РБК рассказал, что освоение Луны может быть полезно для добычи редкоземельных металлов и упрощения запусков в космос. По его словам, особый интерес представляет гелий-3, который рассматривается как перспективное топливо для термоядерной энергетики. Также он отметил, что из-за низкой гравитации запуск объектов с Луны может быть проще, чем с Земли.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше