Китайские ученые обнаружили в лунном грунте два новых минерала

Китайские ученые обнаружили в лунном грунте, доставленном на Землю зондом «Чанъэ-5», два новых лунных минерала, сообщает Sichuan Online.
Новые соединения получили названия магниевый чанъэит и церистый чанъэит. Это второй и третий минералы, открытые китайскими исследователями, и седьмой и восьмой, найденные в лунном реголите в мире. Об обнаружении в лунных образцах фосфатного минерала под названием чанъэит китайские ученые впервые сообщили в сентябре 2022 года.
Магниевый чанъэит выявлен в базальтовых фрагментах лунного грунта, его кристаллы имеют размер от 2 до 30 микрометров. Цериевый чанъэит обнаружен как в образцах миссии «Чанъэ-5», так и в лунном метеорите, упавшем ранее в Китае; размер его кристаллов составляет от 3 до 15 микрометров.
Минералы относятся к категории редкоземельных фосфатов, не имеющим аналогов на Земле, и входят в группу минералов, встречающихся в лунных, марсианских и астероидных образцах. Оба были классифицированы и официально утверждены Комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации.
«Чанъэ-5» был отправлен на Луну в 2020 году. Он установил на поверхности спутника Земли флаг Китая и собрал почти 2 кг лунных пород и грунта.
В начале апреля текущего года замгендиректора «Роскосмоса» Борис Глазков в эфире Радио РБК рассказал, что освоение Луны может быть полезно для добычи редкоземельных металлов и упрощения запусков в космос. По его словам, особый интерес представляет гелий-3, который рассматривается как перспективное топливо для термоядерной энергетики. Также он отметил, что из-за низкой гравитации запуск объектов с Луны может быть проще, чем с Земли.
