В южных районах Воронежской области 24 апреля выпал град

Утром 24 апреля в Павловске Воронежской области выпал град. Об этом рассказали в соцсетях местные жители.
Напомним, в продолжительном похолодании и тезкой смене погоды в регионе виноват ныряющий циклон. Синоптики обещают, что воронежцы не смогут снять куртки до самых майских праздников.
Кстати, сегодня по прогнозу в Воронеже велика вероятность снега с дождем. Дневная температура не превысит 3−4 градуса. И до вечера — осадки.
