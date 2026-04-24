На складе в Перми нашли 150 кг опасного свиного шпика

Предпринимательницу наказали за хранение продукции неизвестного происхождения.

Источник: Комсомольская правда

В марте этого года на одном из пермских складов было обнаружено более 170 кг опасной продукции животного происхождения без маркировок и сопроводительных документов, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В ходе внеплановой проверки выявлено 127,15 кг свиного шпика без маркировки. Также предприниматель не предоставила ветеринарные документы на 21,19 кг супового набора и 22,90 кг замороженного шпика. Из-за отсутствия документации вся продукция −171,25 кг — признана небезопасной. Ее изолировали и запретили к продаже.

В пресс-службе ведомства рассказали, что предпринимателя привлекли к административной ответственности. Женщине назначен штраф и выданы предписания устранить нарушения.