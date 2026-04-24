«Торпедо» продлило контракт с Алексеем Исаковым

Главный тренер останется в клубе еще на два сезона.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Торпедо» договорился о продолжении сотрудничества с главным тренером Алексеем Исаковым — стороны подписали новый контракт сроком на два года. Решение стало логичным продолжением успешной работы наставника в клубной системе. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо».

За три сезона Исаков прошел путь от этапа становления до полноценного главного тренера на уровне КХЛ. Уже в дебютном сезоне он сумел повторить одно из лучших достижений команды в Кубке Гагарина, уверенно выведя «Торпедо» в число сильнейших.

Команда досрочно обеспечила себе место в плей-офф и не ограничилась участием — нижегородцы прошли первый раунд и надолго остались в числе претендентов на титул. По ходу чемпионата «Торпедо» также обновляло и повторяло рекордные победные серии, показывая стабильную и яркую игру.

Отдельным признанием работы тренера стало его участие в Матче Звезд КХЛ. В клубе рассчитывают, что сохранение тренерского штаба позволит и дальше двигаться вперед и радовать болельщиков новыми результатами.