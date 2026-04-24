Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские школьники чаще выбирают для поступления инженерное дело и медицину

На втором месте оказались IT-специальности.

Источник: Живем в Нижнем

Инженерное дело и медицина вошли в топ самых популярных направлений для поступления в вузы у нижегородских выпускников школ. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Также одиннадцатиклассники часто интересуются IT-специальностями (15%). Еще 12% ребят хотят стать переводчиками и лингвистами. Топ-5 популярных направлений для поступления в вузы замкнули юридические, педагогические и экономические факультеты.

Согласно исследованию, об уходе ребенка из школы в колледж после 9 класса рассказали 54% родителей. О таких же планах заявили 12% мам и пап одиннадцатиклассников. Получать высшее образование собираются 67% ребят.

Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде трафик на образовательные ресурсы вырос на 60%.