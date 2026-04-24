Нижегородские школьники чаще выбирают для поступления инженерное дело и медицину

Инженерное дело и медицина вошли в топ самых популярных направлений для поступления в вузы у нижегородских выпускников школ. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.
Также одиннадцатиклассники часто интересуются IT-специальностями (15%). Еще 12% ребят хотят стать переводчиками и лингвистами. Топ-5 популярных направлений для поступления в вузы замкнули юридические, педагогические и экономические факультеты.
Согласно исследованию, об уходе ребенка из школы в колледж после 9 класса рассказали 54% родителей. О таких же планах заявили 12% мам и пап одиннадцатиклассников. Получать высшее образование собираются 67% ребят.
