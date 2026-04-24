ХК «Торпедо» продлил контракт с главным тренером Алексеем Исаковым

«Наставник, за три сезона прошедший в клубной системе все этапы становления в качестве главного тренера, в первый же год на уровне КХЛ повторил лучшие достижения “Торпедо” в Кубке Гагарина, — говорится на торпедовских интернет-ресурсах. — Задолго до финиша регулярного чемпионата обеспечив себе участие в плей-офф, наша команда успешно преодолела первый раунд и вошла в пятёрку клубов, дольше других являвшихся соискателями титула. Также по ходу сезона торпедовцам удалось повторить целый ряд рекордных победных серий, оформленных как в КХЛ, так и на более ранних хоккейных этапах. Отметим и признание на уровне лиги: Алексей Исаков принял участие в Матче звёзд КХЛ».