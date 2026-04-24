Белорусские вузы увеличат набор первокурсников в 2026 году

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Учреждения высшего образования Беларуси планируют принять около 49,1 тысяч первокурсников, заявил первый заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Баханович в ходе пресс-конференции на тему проведения вступительной кампании текущего года.
Это почти на 900 человек больше, чем годом ранее.
При этом на бюджетную форму обучения планируется зачислить около 33,1 тысяч студентов, а на платную — порядка 16 тысяч.
По его словам, в структуре приема значительную долю составят будущие педагоги (около 3,9 тысяч), медики (3,7 тысячи), аграрии (3,1 тысяча). При этом почти каждый четвертый поступающий (около 7,7 тысяч человек) выберет инженерные специальности.
Перечень наиболее востребованных экономикой специальностей в этом году не изменился и включает 69 направлений. Для отдельных категорий абитуриентов, в том числе победителей олимпиад и медалистов, предусмотрена возможность поступления без экзаменов.
