Белорусские вузы увеличат набор первокурсников в 2026 году

Планируется увеличение набора на бюджет, при этом значительная часть абитуриентов выбирают инженерные, педагогические и медицинские специальности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Учреждения высшего образования Беларуси планируют принять около 49,1 тысяч первокурсников, заявил первый заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Баханович в ходе пресс-конференции на тему проведения вступительной кампании текущего года.

Учреждения высшего образования Беларуси в этом году планируют принять около 49,1 тысяч первокурсников.

сказал Баханович

Это почти на 900 человек больше, чем годом ранее.

При этом на бюджетную форму обучения планируется зачислить около 33,1 тысяч студентов, а на платную — порядка 16 тысяч.

По его словам, в структуре приема значительную долю составят будущие педагоги (около 3,9 тысяч), медики (3,7 тысячи), аграрии (3,1 тысяча). При этом почти каждый четвертый поступающий (около 7,7 тысяч человек) выберет инженерные специальности.

Перечень наиболее востребованных экономикой специальностей в этом году не изменился и включает 69 направлений. Для отдельных категорий абитуриентов, в том числе победителей олимпиад и медалистов, предусмотрена возможность поступления без экзаменов.

Ранее Sputnik выяснил, сколько абитуриентов готовы взять ведущие вузы Беларуси на дневную форму обучения, и сравнил данные с прошлогодними показателями.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше