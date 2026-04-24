В Нижневартовске открыли центр амбулаторной эндоскопии

Центр амбулаторной эндоскопии начал работать в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В учреждении оборудовали специализированный кабинет для эндоскопии и палату пробуждения, где пациенты могут восстановиться после исследования. Ключевое преимущество центра — возможность проведения диагностики под медикаментозным сном. Это особенно важно для людей с повышенной чувствительностью или тревожностью перед медицинскими манипуляциями. Процедура проходит без боли и дискомфорта.
Пройти диагностику могут пациенты, получившие направление от лечащего врача поликлиники по месту прикрепления или из другого медицинского учреждения, относящегося к четвертой восточной зоне амбулаторного звена. Перед направлением на исследование специалист проводит предварительное обследование, оценивает показания и противопоказания к седации, а также формирует индивидуальный маршрут пациента.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.