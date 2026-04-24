МЧС составило прогноз ЧС на май в Нижегородской области

В мае 2026 года на территории Нижегородской области прогнозируется возникновение до двух чрезвычайных ситуаций. Данные опубликованы на сайте ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, более половины техногенных рисков (56%) придется на дорожно-транспортные происшествия, количество которых традиционно растет в мае из-за нарушений скоростного режима и выездов на встречную полосу.
Специалисты отмечают, что, несмотря на общее снижение числа пожаров по сравнению с апрелем, риск возгораний в жилом секторе остается высоким. Это связано с началом дачного сезона и использованием нагревательных приборов. Также сохраняется вероятность взрывов бытового газа при неисправности вентиляции и риск лесных пожаров. Завершение весеннего половодья в регионе ожидается в первой декаде месяца.
Температура воздуха в мае ожидается в пределах нормы — от +12 до +14°С. Спасатели предупреждают о возможных ночных заморозках и усилении ветра. Жителям региона рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, следить за исправностью газового оборудования и проявлять особую осторожность на дорогах и водных объектах.
Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области начнется 24 апреля.