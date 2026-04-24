МЧС составило прогноз ЧС на май в Нижегородской области

В мае 2026 года на территории Нижегородской области прогнозируется возникновение до двух чрезвычайных ситуаций. Данные опубликованы на сайте ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, более половины техногенных рисков (56%) придется на дорожно-транспортные происшествия, количество которых традиционно растет в мае из-за нарушений скоростного режима и выездов на встречную полосу.