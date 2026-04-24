Зарегистрирована первая российская вакцина для взрослых от коклюша, дифтерии и столбняка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Холдинг «Нацимбио» ГК «Ростех» получил регистрационное удостоверение Минздрава России на первую отечественную вакцину аАКДС-М для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых.
Действующим веществом вакцины является комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка. Вакцина аАКДС-М может применяться для ревакцинации у людей старше 18 лет. Как пишет ТАСС, одна доза этого препарата формирует иммунный ответ на период до 10 лет и может использоваться вместо двухкомпонентной вакцины против дифтерии и столбняка.
Безопасность и эффективность вакцины подтверждены клиническими испытаниями.
«Появление первой отечественной вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых — это еще один важный шаг к повышению качества и доступности современной иммунопрофилактики в России. Сейчас наши производственные мощности позволяют выпускать до 5 млн доз аАКДС-М в год с перспективой дальнейшего роста. В течение года мы сможем полностью закрыть текущие потребности рынка», — отметил заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.