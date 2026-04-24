Захарова пообещала зажечь с «Бурановскими бабушками»

ИЖЕВСК, 24 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала участниц музыкального проекта «Бурановские бабушки» девчонками и сказала, что «зажжет» с ними.
«Это была моя мечта с ними встретиться. Я ее сегодня реализую. Правильно было бы сказать: Бурановские бабушки, ждите, я к вам приеду. Но я скажу по-другому: Бурановские девчонки, с учетом вашего задора, мы сегодня с вами зажжем, я надеюсь!», — сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, как в 2012 году они «зажгли» Европу на Евровидении своим потрясающим номером, танцами и вокальными данными.
«Мне кажется, вот тогда Европа, наверное, еще и пригорюнилась, потому что поняла, что наши традиции, наш культурный код настолько интересные и мощные, что их со своими ложными традициями мы можем обойти на всех поворотах», — отметила Захарова.