В Челябинске готовят к запуску мобильный парковочный патруль

Как сообщили в администрации, сейчас специалисты брендируют машины мобильного патруля. У каждого автомобиля будет свой маршрут: проезжая по нему, техника будет считывать координаты и сверять их с картой платных парковок. Если автомобиль простоит на месте больше 15 минут, система автоматически проверит, была ли оплачена стоянка.
Собранная информация поступает на сервер и обрабатывается на следующий день. После проверки оператором данные передаются в административную комиссию для принятия решения.
При этом для некоторых категорий жителей предусмотрены льготы. Бесплатно парковаться смогут люди с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также многодетные семьи. Для этого необходимо подать заявление на оформление льготной парковки. Подать документы можно по адресу: Комсомольский проспект, 4. При себе нужно иметь оригиналы и копии документов. Вопросы можно задать по телефону:
Напомним, в Челябинске с 1 апреля в тестовом режиме начали работать платные парковки. Определена 71 зона, где организовано 1527 парковочных мест. Стоимость парковки зависит от зоны, но в большинстве мест (зоны 101 и 104) она составляет 50 рублей за час. Также есть участки с дифференцированным тарифом в зонах с высокой загрузкой. Так, в зоне 102 за час парковки придётся заплатить 90 рублей, а в зоне 103 — 165 рублей. Первые 15 минут не оплачиваются.