В Челябинске готовят к запуску мобильный парковочный патруль

Напомним, в Челябинске с 1 апреля в тестовом режиме начали работать платные парковки. Определена 71 зона, где организовано 1527 парковочных мест. Стоимость парковки зависит от зоны, но в большинстве мест (зоны 101 и 104) она составляет 50 рублей за час. Также есть участки с дифференцированным тарифом в зонах с высокой загрузкой. Так, в зоне 102 за час парковки придётся заплатить 90 рублей, а в зоне 103 — 165 рублей. Первые 15 минут не оплачиваются.