Из Калининграда в Железнодорожный запустят тематический рельсобус с 1 мая

В вагонах рельсового автобуса размещены постеры с фотографиями и краткой информацией о Правдинском районе, в том числе о посёлке Железнодорожный. Кроме того, 1 мая в пути от станции Черняховск до Железнодорожного пассажиров будут сопровождать артисты проекта «Город-театр», которые проведут викторину, предложив в качестве приза билеты на свой спектакль, — сообщили в КППК.