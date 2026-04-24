Из Калининграда в Железнодорожный запустят тематический рельсобус с 1 мая

Пригородный поезд будет ходить по выходным и праздничным дням.

Из Калининграда в Железнодорожный запустят тематический рельсобус с 1 мая. Он будет ходить по праздничным и выходным дням. Информацию об этом опубликовали на странице «Калининградской пригородной пассажирской компании» «ВКонтакте».

В вагонах рельсового автобуса размещены постеры с фотографиями и краткой информацией о Правдинском районе, в том числе о посёлке Железнодорожный. Кроме того, 1 мая в пути от станции Черняховск до Железнодорожного пассажиров будут сопровождать артисты проекта «Город-театр», которые проведут викторину, предложив в качестве приза билеты на свой спектакль, — сообщили в КППК.

Поезд будет отправляться с Южного вокзала в 9:15 и прибывать в Железнодорожный в 11:35. В обратном направлении рельсобус поедет в 15:25. В Калининграде он будет в 17:46. В пути предусмотрена остановка в Черняховске продолжительностью 15 минут. Стоимость билета в одну сторону — 389 рублей.

Отметим, что с 1 мая также запускают пригородный поезд в Краснолесье. Он будет курсировать в выходные и праздничные дни и делать остановки в Черняховске, Гусеве и Нестерове.

