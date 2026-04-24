Казахстанцам раскрыли важную деталь об экзаменах на права

Так, в госкорпорацию поступил интересный вопрос от соотечественника:
«Я сдал теоретический экзамен в 2024 году, но тогда не прошел практику. Могу ли я пройти практический экзамен сейчас? Или мне снова необходимо сдавать теорию?».
На него в «Правительстве для граждан» ответили следующим образом:
«Результаты теоретического экзамена не имеют регламентированного срока годности. Если вы уже успешно сдали теорию в 2024 году, вы можете сдавать практический экзамен в любое время».
Казахстанцу напомнили, что записаться на практический экзамен на права он может не выходя из дома, в мобильном приложении ЦОН.