Казахстанцам раскрыли важную деталь об экзаменах на права

Накануне, 23 апреля 2026 года, в пресс-службе НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” казахстанцам раскрыли важную деталь об экзаменах на водительские права, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, в госкорпорацию поступил интересный вопрос от соотечественника:

«Я сдал теоретический экзамен в 2024 году, но тогда не прошел практику. Могу ли я пройти практический экзамен сейчас? Или мне снова необходимо сдавать теорию?».

На него в «Правительстве для граждан» ответили следующим образом:

«Результаты теоретического экзамена не имеют регламентированного срока годности. Если вы уже успешно сдали теорию в 2024 году, вы можете сдавать практический экзамен в любое время».

Казахстанцу напомнили, что записаться на практический экзамен на права он может не выходя из дома, в мобильном приложении ЦОН.