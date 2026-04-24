В Сальске медики восстановили кровоток позвоночной артерии у 55-летнего мужчины

В Ростовской области в ЦРБ Сальского района за один день провели сразу два сложных вмешательства по удалению тромбов из сосудов. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
Один из пациентов — 55-летний мужчина — поступил в больницу с сильным нарушением речи и слабостью в руках и ногах. После КТ стало понятно, что произошла закупорка (окклюзия) позвоночной артерии. После удаления тромба кровоток восстановился, и уже на четвертые мужчина почувствовал себя лучше. По словам медиков, произошел полный регресс симптомов.
Во втором случае помощь потребовалась 50-летней женщине, она поступила в тяжелом состоянии и без сознания. Врачи быстро выяснили, что произошла закупорка артерии внутри мозга. Несмотря на сложности, специалисты смогли восстановить движение крови.
Обе операции выполнили за один день с разницей в несколько часов. Как уточнили в минздраве Ростовской области, сальские врачи использовали тромбоэкстракцию, это современный метод механического удаления тромбов из сосудов. Технология дополняет методы стентирования и катетеризации.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.