В Сальске медики восстановили кровоток позвоночной артерии у 55-летнего мужчины

Сложные операции по удалению тромбов из сосудов успешно провели в ЦРБ Сальска.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ЦРБ Сальского района за один день провели сразу два сложных вмешательства по удалению тромбов из сосудов. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Один из пациентов — 55-летний мужчина — поступил в больницу с сильным нарушением речи и слабостью в руках и ногах. После КТ стало понятно, что произошла закупорка (окклюзия) позвоночной артерии. После удаления тромба кровоток восстановился, и уже на четвертые мужчина почувствовал себя лучше. По словам медиков, произошел полный регресс симптомов.

Во втором случае помощь потребовалась 50-летней женщине, она поступила в тяжелом состоянии и без сознания. Врачи быстро выяснили, что произошла закупорка артерии внутри мозга. Несмотря на сложности, специалисты смогли восстановить движение крови.

Обе операции выполнили за один день с разницей в несколько часов. Как уточнили в минздраве Ростовской области, сальские врачи использовали тромбоэкстракцию, это современный метод механического удаления тромбов из сосудов. Технология дополняет методы стентирования и катетеризации.

