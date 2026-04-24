Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возбуждено уголовное дело на биробиджанца, угрожавшего полиции пистолетом

Днём 24 апреля мужчина нашел на помойке пневматический пистолет, сам позвонил в полицию и потребовал, чтобы ствол у него немедленно забрали, иначе он пустит его в ход.

Следственный отдел по городу Биробиджан возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего Ивана Ж., который днем 24 апреля переполошил целый двор на улице Шолом-Алейхема вооруженным дебошем. Статья, по которой теперь пойдет разбирательство, — часть 1 статьи 318 УК РФ, угроза применения насилия в отношении представителя власти.

Напомним, днём 24 апреля мужчина нашел на помойке пневматический пистолет, сам позвонил в полицию и потребовал, чтобы ствол у него немедленно забрали, иначе он пустит его в ход. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы попытались урезонить неадеквата стандартными требованиями — положить оружие на землю и не совершать глупостей. Однако тот повел себя с точностью до наоборот: вскинул пистолет и направил его в сторону полицейских, выкрикивая угрозы.

Два предупредительных выстрела в воздух положения не исправили, после чего последовал выстрел в ногу агрессора. С пробитой конечностью Ивана госпитализировали.

Сейчас следователи проводят весь комплекс положенных мероприятий — допросы, осмотры, изъятие записей с камер видеонаблюдения и опрос очевидцев. Степень опьянения задержанного и мотивы, толкнувшие его на столь экстравагантный поступок, еще предстоит установить.

В Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО отдельно подчеркнули: применение насилия в отношении представителя власти — преступление, за которое можно отправиться за решетку на срок вплоть до десяти лет.