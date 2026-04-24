Возбуждено уголовное дело на биробиджанца, угрожавшего полиции пистолетом

Следственный отдел по городу Биробиджан возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего Ивана Ж., который днем 24 апреля переполошил целый двор на улице Шолом-Алейхема вооруженным дебошем. Статья, по которой теперь пойдет разбирательство, — часть 1 статьи 318 УК РФ, угроза применения насилия в отношении представителя власти.
Напомним, днём 24 апреля мужчина нашел на помойке пневматический пистолет, сам позвонил в полицию и потребовал, чтобы ствол у него немедленно забрали, иначе он пустит его в ход. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы попытались урезонить неадеквата стандартными требованиями — положить оружие на землю и не совершать глупостей. Однако тот повел себя с точностью до наоборот: вскинул пистолет и направил его в сторону полицейских, выкрикивая угрозы.
Два предупредительных выстрела в воздух положения не исправили, после чего последовал выстрел в ногу агрессора. С пробитой конечностью Ивана госпитализировали.
Сейчас следователи проводят весь комплекс положенных мероприятий — допросы, осмотры, изъятие записей с камер видеонаблюдения и опрос очевидцев. Степень опьянения задержанного и мотивы, толкнувшие его на столь экстравагантный поступок, еще предстоит установить.
В Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО отдельно подчеркнули: применение насилия в отношении представителя власти — преступление, за которое можно отправиться за решетку на срок вплоть до десяти лет.