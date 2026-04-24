В Ростовском областном перинатальном центре завершилась настоящая эпопея, длившаяся с прошлого года: домой наконец-то отправилась молодая семья с долгожданной тройней. У Кристины и её мужа теперь подрастает не только старшая дочь, но и сразу трое малышей: два мальчика и девочка.
Фёдор, Валерия и Арсений появились на свет в конце 2025 года, но из-за очень низкой массы тела — 1760, 1650 и всего 1200 граммов соответственно — остались под пристальным наблюдением врачей. Их рождение стало для родителей полной неожиданностью: о тройне Кристина узнала во время планового обследования, а с 10-й недели беременности находилась под особым контролем специалистов.
«Мы хотели много детей. Трое, так трое! Счастье накрыло нас с головой при осознании, что малышей трое, и за один раз», — поделилась эмоциями Кристина.
Беременность оказалась непростой, однако благодаря профессионализму медиков удалось продлить её до 33-й недели — критически важного срока. Но и после родов испытания не закончились: у мамы развилось серьёзное осложнение, и спасать её пришлось совместными усилиями — врачи перинатального центра работали в тесном партнёрстве с коллегами из городской больницы скорой медицинской помощи.
Сегодня и мама, и трое новорождённых чувствуют себя удовлетворительно. Малыши набрали вес, окрепли и получили «зелёный свет» на выписку. Для семьи это не просто радостное событие — это настоящее чудо.
Как прокомментировала заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская, в ПЦ РО выхаживают недоношенных детей даже с экстремально низкой массой тела. За 15 лет работы клиники радость материнства здесь познали более 70 тысяч женщин.