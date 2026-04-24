В Калининградской области заложили сад, который с высоты напоминает сердце

В Зеленоградском районе заложили облепиховый сад в форме сердца. Сердечко можно будет различить, если посмотреть на посадки с высоты птичьего полета. Проект приурочен к 80-летию образования Калининградской области, сообщает администрация муниципалитета.
Автором идеи выступил предприниматель Андрей Плаксин. Территория уже тщательно спланирована, подготовлена почва, монтируют систему капельного орошения и укладывают агроволокно перед высадкой саженцев.
То, что уже получается, можно увидеть на фото.