С 1 мая из Калининграда начнёт курсировать сезонный рельсобус в Железнодорожный

Поезд будет отправляться с Южного вокзала по выходным и праздничным дням в 9:15 и прибывать в Железнодорожный в 11:35. Обратное отправление из посёлка состоится в 15:25, с прибытием в Калининград в 17:46. В пути будет остановка на станции Черняховск, где пассажиры смогут отдохнуть 15 минут.