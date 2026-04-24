В Нижнем Новгороде готовятся ко второму этапу обновления станции аэрации

Подготовка ко второму этапу реконструкции станции аэрации идет в Нижнем Новгороде. Работы выполнят по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В ходе первого этапа модернизации подрядчик произвел технологический запуск сооружений. Также продолжаются пусконаладочные работы биологических процессов под нагрузкой. Реконструкция проводилась без остановки приема стоков, объем которых составлял более 400 тыс. куб. м в сутки.
Во время второго этапа на объекте обновят и построят 60 сооружений, включая две новые станции УФ-обеззараживания. Также там изменят технологию обработки осадка. Она будет включать двухэтапное обезвоживание и термическую сушку.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.